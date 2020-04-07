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Коронавирусной инфекцией заболели еще 1154 россиянина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

За сутки в России подтвердили 1154 случая заражения коронавирусом в 43 регионах, одиннадцать пациентов скончались, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Случаи инфекции зарегистрированы в 43 регионах. Общее число заболевших COVID-19 выросло до 7497, при этом 494 выздоровели, 58 человек умерли. В целом по стране проведено более 795 тысяч тестов.

«За сутки умерло 11 пациентов с коронавирусом: Москва — 2, Московская область — 5, Краснодарский край — 1, Республика Бурятия —1, Приморский край —1, Иркутская область — 1», — отмечается в сообщении.

Согласно официальным данным ВОЗ, коронавирусом по всему миру заразились более 1,21 миллиона человек, почти 68 тысяч умерли.

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