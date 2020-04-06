Авиазавод в Улан-Удэ объяснил появление очереди у проходной

Улан-Удэнский авиазавод составил особый график пропуска сотрудников в связи с новым режимом работы во время пандемии коронавируса. Но все сотрудники пришли в одно время, создав столпотворение возле пропускного пункта, и испугали горожан, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-служба завода.

«Указ президента о нерабочих дня не распространяется на системообразующие организации, какой является АО «У-УАЗ». В связи с этим предприятие продолжило работу, но не в полном составе. Сейчас на заводе трудятся менее 40 % от общей численности сотрудников», — прокомментировала пресс-служба.

Для оставшихся дома работников представлена возможность дистанционной работы, ряду сотрудников предоставлен очередной отпуск, остальным объявлен простой по вине работодателя.

На предприятии разработан и проводится комплекс превентивных мероприятий по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции. На пунктах пропускного режима каждому сотруднику измеряют температуру тела. По итогам было отстранено от работы пять человек.

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Также выполняются обязательные требования Роспотребнадзора — о соблюдении дистанции между людьми в помещении 1,5 – 2 метра. Работникам дополнительно рекомендовано придерживаться социальной дистанции и на открытом воздухе.

Для того, чтобы не было очередей, разработали график прохода на предприятие для привлеченных сотрудников, который, к сожалению, не был соблюден, что в комплексе привело к кратковременному возникновению очереди. Эта очередь испугала горожан. В сложившейся ситуации было принято решение со вторника увеличить время прохода на предприятие на один час.