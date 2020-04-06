НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Авиазавод в Улан-Удэ объяснил появление очереди у проходной

Источник:
Sibnet.ru
733 0
Фото: © пресс-служба правительства НСО

Улан-Удэнский авиазавод составил особый график пропуска сотрудников в связи с новым режимом работы во время пандемии коронавируса. Но все сотрудники пришли в одно время, создав столпотворение возле пропускного пункта, и испугали горожан, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-служба завода.

«Указ президента о нерабочих дня не распространяется на системообразующие организации, какой является АО «У-УАЗ». В связи с этим предприятие продолжило работу, но не в полном составе. Сейчас на заводе трудятся менее 40 % от общей численности сотрудников», — прокомментировала пресс-служба.

Для оставшихся дома работников представлена возможность дистанционной работы, ряду сотрудников предоставлен очередной отпуск, остальным объявлен простой по вине работодателя.

На предприятии разработан и проводится комплекс превентивных мероприятий по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции. На пунктах пропускного режима каждому сотруднику измеряют температуру тела. По итогам было отстранено от работы пять человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПервая жертва коронавируса появилась в Сибири

Также выполняются обязательные требования Роспотребнадзора — о соблюдении дистанции между людьми в помещении 1,5 – 2 метра. Работникам дополнительно рекомендовано придерживаться социальной дистанции и на открытом воздухе.

Для того, чтобы не было очередей, разработали график прохода на предприятие для привлеченных сотрудников, который, к сожалению, не был соблюден, что в комплексе привело к кратковременному возникновению очереди. Эта очередь испугала горожан. В сложившейся ситуации было принято решение со вторника увеличить время прохода на предприятие на один час.

Тема: Распространение коронавируса
Disney перенес премьеры: когда выйдут фильмы Marvel?
Определена цена домашнего теста на коронавирус
Описана типичная жертва коронавируса
Весеннюю охоту отменили на Алтае из-за коронавируса
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Промзона #COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Маски запретили продавать вне аптек и ограничили цены на них
•
Определена цена домашнего теста на коронавирус
•
Силуанов заявил об очередном окончании «тучных времен» в России
•
Описана типичная жертва коронавируса
Подробности
•
Хостел разместился в овощехранилище: суды не помогают
•
Регионы Сибири приняли решения по объему ограничений
•
Магазинное молоко: какое настоящее?
•
Одна на всех: как транспортируют больных COVID-19
Как это работает
•
Жиросжигающие тренировки дома: обзор приложений
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Черный чай: что находится внутри пакетика?
•
Управляемость и долговечность: как выбрать летние шины
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Весеннюю охоту отменили на Алтае из-за коронавируса
Сибирь 06.04.2020 19:48
Все въезжающие в Горный Алтай отправятся в карантин
Сибирь 06.04.2020 19:04
Усс выслал самолет за застрявшими в Новосибирске красноярцами
Сибирь 06.04.2020 17:43
Девять потенциальных разносчиков коронавируса оштрафуют в Новосибирске
Сибирь 06.04.2020 17:24
Самое популярное
Зрителей оставят без финала «Ходячих мертвецов»
18474
Число заболевших коронавирусом на Алтае почти удвоилось
13598
Гагарина определила финалистов детского «Голоса»
10147
«Заражение»: как создатели фильма увидели будущее?
8680
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Маски запретили продавать вне аптек и ограничили цены на них
•
Определена цена домашнего теста на коронавирус
•
Силуанов заявил об очередном окончании «тучных времен» в России
•
Описана типичная жертва коронавируса
Подробности
•
Хостел разместился в овощехранилище: суды не помогают
•
Регионы Сибири приняли решения по объему ограничений
•
Магазинное молоко: какое настоящее?
•
Одна на всех: как транспортируют больных COVID-19
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин спасет цены на нефть
83
Россия отправила в США самолет с оборудованием и масками
77
Запад отказался ослаблять санкции в условиях пандемии
67
Путин продлил выходные до 30 апреля
64
Первые штрафы за нарушение изоляции выписали в России
58