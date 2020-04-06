Первая жертва коронавируса появилась в Сибири

Первая смерть пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция» зафиксирована в Сибири. Умер мужчина в Иркутской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«В понедельник в областной инфекционной больнице скончался пациент, у которого официально был подтвержден коронавирус. Мужчине было 62 года», — прокомментировала пресс-служба.

Согласно официальный данным на утро понедельника, в Иркутской области 13 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, один пациент имеет сомнительный результат исследования, у четырех пациентов с сомнительным результатом диагноз не подтвержден.

Самая тяжелая ситуация по количеству больных в Сибири сложилась в Бурятии. В республике 43 зараженных, у восьми подозрение на коронавирусную инфекцию.