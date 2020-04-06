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Жителей Бурятии испугала огромная очередь возле авиазавода

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудники Улан-Удэнского авиазавода вышли на работу в понедельник с утра и встали в огромную очередь на проходной, напугав жителей республики, сообщили подписчики в социальной сети.

Видео с многометровой очередью, тянущейся от проходной авиазавода, подписчик выложил на странице «Весь Улан-Удэ» в Instagram. «Дистанция не соблюдена. Люди в очереди, пожалуйста, включите инстинкт самосохранения, примите все меры безопасности», — написал автор видео.

Жителей города напугал очередь. Пользователи пишут: «вот и начнется волна новых случаев», «псу под хвост вся самоизоляция», «сейчас все перезаражаются», «смысла нет в такой изоляции». Получить оперативный комментарий о произошедшем в пресс-службе авиазавода не удалось.

В воскресенье глава Бурятии Алексей Цыденов утвердил дополнительный список организаций, работающих в период самоизоляции. В него вошли в том числе, организации обрабатывающей промышленности, машиностроения, металлообработки.

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