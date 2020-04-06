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Силуанов заявил об очередном окончании «тучных времен» в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента России

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что связи с пандемией коронавирусной инфекции в экономике наступает новый этап, но Россия готова к этому и сможет эффективно распорядиться накопленными ресурсами.

«Тучные времена прошли, сейчас приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве», — цитирует РБК Силуанова. По его словам, ситуация с коронавирусом повлияла не только на нефтяной сектор, но и ряд других отраслей экономики.

Тем не менее, заявил Силуанов, Россия готова к этому. Он сообщил, что у Центробанка накоплен достаточный запас золотовалютных резервов, а резервов правительства хватит, чтобы отреагировать на изменения в экономике. При этом глава Минфина отметил, что доходная база бюджета может уменьшиться, но власти были готовы к такому сценарию.

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Центробанк ранее предупредил, что распространение инфекции и меры по борьбе с ней, которые принимаются в стране и во всем мире, в ближайшее время вызовут сильное снижение экономической активности в России.

Золотовалютные резервы ЦБ за неделю, завершившуюся 20 марта, упали почти на рекордную величину — на 5,1%, или почти на 30 миллиардов (до 551,2 миллиарда долларов). По данным регулятора, резервы уменьшились «под преобладающим воздействием отрицательной валютной и рыночной переоценки».

В середине марта ЦБ и правительство объявили меры поддержки экономики в рамках поддержки отраслей, которые пострадали от последствий эпидемии коронавируса. В частности, банкам дали возможность кредитовать производство лекарств и медицинского оборудования, а также туроператоров и авиаперевозчиков без ухудшения оценок их финансового положения. Впоследствии Банк России расширил меры поддержки еще на семь отраслей.

Тема: Распространение коронавируса
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