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Доктор Проценко рассказал о нетипичном Covid-19 в России

Источник:
RT
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Фото: © пресс-служба президента России

Главный врач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко в фильме RT работе его врачей рассказал о нестандартном течении коронавируса в России.

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«Когда мы набрали первый пул больных и начали анализировать, у нас челюсть упала», — сказал он, отметив, что пациенты оказались гораздо моложе, чем предполагали медики.

Ранее в Минздраве отмечали, что с возрастом растет риск перенести коронавирус в более тяжелой форме. За последние сутки в Москве COVID-19 диагностировали у 210 человек от 18 до 45 лет, у 143 — от 46 до 65 и у 67 пациентов старше 65 лет. Также заболели 14 детей.

Эпидемия коронавирусной инфекции затронула практически весь мир. По информации ВОЗ, заразились свыше миллиона человек, более 50 тысяч умерли.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

NEXT warrior

Добавлю - деньги слетать за границу есть, ответственности и мозгов нет.

_RezidenT_

кушать их может и не будут (не факт)...но уменьшать их численность наверняка станут...бедные котики

HAAN27

У меня Ростелеком, меня ни чем не напугать!!!

][poiuytrewq

лобуда полная раньше надо было сдерживать я иму неверю потерял доверия

Nik3316

и массово закрывает уже существующие скважины...