Доктор Проценко рассказал о нетипичном Covid-19 в России

Главный врач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко в фильме RT работе его врачей рассказал о нестандартном течении коронавируса в России.

«Когда мы набрали первый пул больных и начали анализировать, у нас челюсть упала», — сказал он, отметив, что пациенты оказались гораздо моложе, чем предполагали медики.

Ранее в Минздраве отмечали, что с возрастом растет риск перенести коронавирус в более тяжелой форме. За последние сутки в Москве COVID-19 диагностировали у 210 человек от 18 до 45 лет, у 143 — от 46 до 65 и у 67 пациентов старше 65 лет. Также заболели 14 детей.

Эпидемия коронавирусной инфекции затронула практически весь мир. По информации ВОЗ, заразились свыше миллиона человек, более 50 тысяч умерли.