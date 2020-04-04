Спецслужбы предотвратили теракт в Мурманске

Спецслужбы в Мурманске минувшей ночью ликвидировали бандита, планировавшего совершить теракт, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Сотрудникам ФСБ удалось установить местонахождение вооруженного злоумышленника, который был приверженцем террористической группировки «Исламское государство», запрещенной в России по решению суда.

При попытке задержания он открыл огонь по спецназовцам и был убит. На месте перестрелки правоохранители нашли готовую к применению самодельную бомбу, а также оружие и боеприпасы к нему.

«Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет», — отмечается в сообщении. Также указывается, что после теракта в России мужчина планировал выехать на Ближний Восток.