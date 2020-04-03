Более 600 случаев заражения COVID-19 зафиксировали в России за сутки

Общее число случаев коронавирусной инфекции в России выросло за сутки на 601 в 32 регионах, количество заболевших достигло 4149 в 78 регионах, число умерших от осложнений — 34 человека, сообщает оперативный штаб.

В Москве зарегистрировано 448 новых случаев, еще 34 — в Московской области, 17 — в Краснодарском крае. Коронавирус выявлен еще у 11 пациентов в Пензенской области, по 10 случаев подтверждены в ЯНАО и Ленинградской области, девять — в Санкт-Петербурге, восемь — в ХМАО, шесть — в Татарстане, по пять — в Калмыкии, Тюменской области, четыре — в Саратовской области.

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По три случая зарегистрированы в Липецкой, Астраханской, Кировской областях и Еврейской автономной области, по два — в Брянской, Ивановской, Челябинской областях, Чечне, Крыму, Приморском крае, по одному — в Курской, Рязанской, Тверской, Архангельской, Свердловской, Иркутской областях, в Пермском и Хабаровском краях, Ингушетии и Бурятии.

Выздоровели еще 46 человек, из них в Москве — 28, Самарской области — пять, Татарстане — четыре, Башкортостане — четыре, Пермском крае — два, ХМАО-Югре — два, Ульяновской области — один. Всего из больниц выписан уже 281 пациент.

За сутки умерли четыре пациента, ассоциированных с новой коронавирусной инфекцией. Две смерти зарегистрированы в Коми, по одной — в Москве и Пермском крае. Число умерших от осложнений достигло 34 человек.