Владимир Путин перешел на удаленку

Президент России Владимир Путин предпочитает работать дистанционно, а при встречах временно отказался от рукопожатий и со всеми собеседниками соблюдает социальную дистанцию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент Путин сегодня планирует провести совещание с членами правительства. Отличительной чертой станет проведение его в дистанционном формате. Президент будет в Новоогарево и путем телеконференции будет связываться со стандартным набором руководителей, которые будут на своих рабочих местах. Это такая новация», — цитирует Пескова ТАСС.

Он напомнил, что президент удаленно участвовал в саммите «двадцатки». По словам Пескова, в эти дни в работе президента удаленный формат будет использоваться максимально широко. «Слава богу, такие технические и технологические возможности есть», — добавил он.

Также Песков подтвердил, что президенту пришлось практически отказаться от рукопожатий, поскольку «все сейчас держат социальную дистанцию».