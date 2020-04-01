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Погоню со стрельбой устроил экипаж ГИБДД в Новосибирске. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудники ГИБДД в Новосибирске пытались остановить водителя, нарушающего правила дорожного движения, но он игнорировал призывы. Автоинспекторам пришлось стрелять по колесам, сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.

В понедельник вечером на улице Петухова экипаж полка ГИБДД заметил автомобиль ВАЗ-21063, водитель которого проехал на запрещающий сигнал светофора. Автоинспекторы, включив проблесковые маячки и используя громкоговоритель, попытались остановить автомобиль. Но водитель увеличил скорость и продолжил движение по улице Петухова в направлении Советского шоссе.

В ходе преследования правонарушитель нарушал правила дорожного движения, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения, в том числе пешеходам. Полицейские решили применить табельное оружие. Но даже на предупредительные выстрелы в воздух водитель не реагировал.

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Тогда сотрудник полиции произвел несколько прицельных выстрелов в заднее левое колесо и остановили автомобиль. Покинув салон автомобиля, водитель попытался скрыться, а при задержании оказал полицейским сопротивление.

Как выяснили автоинспекторы, 24-летний мужчина не имел права управления транспортным средством. Также он отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

В отношении задержанного составлены материалы по части 2 статьи 12.26, части 1 и 2 статьи 12.12 КоАП РФ, части 2 статьи 19.3 КоАП РФ. Вместе с ним в салоне авто находились две девушки.

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Топ комментариев

fermer22

Слов нет просто... А у нас в населенном пункте в аптеке масок нет, почему нам хотя бы в аптеку не завезти...

corrector

А нам самолет с масками ? Что американцы из марли шить не умеют ?

Удавиков

С населения потом все расходы компенсируют, элементарных масок в аптеках нет, зато иностранцам всё вывозят.

Иркут 69

Детский сад... 😀Послать за тридевять земель ероплан с марлей. Действительно, мило 👍

Archangel3339

В Заб.край маски и антисептики бы ещё прислали... а то ведь нигде нет уже как месяц.