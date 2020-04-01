Ситуация с коронавирусом ухудшилась в Омской области

Пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировали в Омской области, один пациент находится в тяжелом состоянии, сообщил в среду губернатор региона Александр Бурков

«Мы видим, что ситуация ухудшается. На сегодняшний день у нас в Омской области уже восемь человек, заболевших коронавирусной инфекцией. Один из этих людей находится в очень тяжелом состоянии в реанимации», — сказал Бурков в видеообращении на 12 канале.

Первые случаи заражения вирусом были выявлены в регионе 29 марта, заболевшими оказалась семья из трех человек, вернувшаяся из ОАЭ. Под наблюдением врачей на дому находятся 7218 человек, сняты с карантина – 2185, сообщил оперштаб региона.

С 1 апреля в Омской области особый режим самоизоляции, при котором разрешается выходить из дома только в случае жизненной необходимости — посещение близлежащих аптек и продуктовых магазинов, обращении за медицинской помощью.