Дефицит осадков спрогнозировали для Восточной Сибири

Дефицит осадков ожидается в ряде регионов Восточной Сибири. Температуру выше нормы также ждут в Западной Сибири, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Дефицит осадков будет в Забайкальском крае и Бурятии, на самом юге Иркутской области», – цитирует РИА Новости Вильфанда.

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На северной половине Западной Сибири, а также по северу Средней Сибири, напротив, ожидается избыток осадков. Это север Красноярского края, северо-запад Якутии, Тюменская область, Алтайский край.

«Выше нормы температура ожидается в Поволжье, в Уральском федеральном округе, в Западной Сибири, в Средней Сибири, на Чукотке и в Приморье. Холодным апрель не ожидается нигде, температура ниже нормы не ожидается нигде», – резюмировал Вильфанд.