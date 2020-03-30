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Медведи и бурундуки проснулись на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Государственный инспектор Алтайского заповедника Сергей Усик во время патрулирования сфотографировал бурундука и увидел на весеннем снегу убегающего медведя.

Это первое появление в этом году медведя на этой территории, сообщает пресс-служба заповедника.

«Утром, когда снимал бурундука, подумалось, ну вот если полосатик проснулся, то значит и сосед по берлоге выполз и "пробку вышиб". На подходе к солонцу предчувствия оправдались следом на снегу. Сковырнул кочку и оставил четкий отпечаток грязной лапы», – рассказал инспектор.

#Природа
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Когда менял карту памяти на фоторегистраторе, заметил и самого медведя, стремительно скрывшегося в лесу. Пройдя по следам Усик отметил, что несмотря на большой вес животного, весенний наст спокойно держит тушу медведя, тогда как копытные проваливаются.

Посмотрев фотографии, Юрий Калинкин, старший научный сотрудник Алтайского заповедника отметил, что это взрослый медведь, скорее всего самец.

Когда именно просыпаются медведи в заповеднике точно сказать нельзя, но камеры фоторегистраторов, установленные в местах наиболее вероятного появления зверя, могут рассказать об этом.

В 2015 году на территории Алтайского заповедника первый медведь прошёл перед камерой фоторегистратора 20 марта. В последующие годы фотоловушки фиксировали появление медведей гораздо позже – в первых числах апреля.

Как они просыпаются?

Ученые рассказывают, что первыми пробуждаются и выходят из берлог взрослые самцы или особи, неудачно устроившие себе берлогу (если ее затопило), затем молодые одиночные особи, позже всех – самки с медвежатами. Поначалу они не уходят далеко от берлоги и в случае непогоды могут укрываться в ней.

Самцы по пробуждению почти сразу начинают метить территорию, пока еще без особого усердия, только чешутся. Нередко слышен рев. Считается, что медведи ревут от расстройства пищеварения в процессе отхождения кишечной пробки.

Первое время медведи едят труху деревьев для активации пищеварительного тракта, потом охотно ищут останки павших за зиму животных, прошлогодний кедровый орех и первую зелень. К выходу медведиц с медвежатами часто уже появляется первая трава. В Алтайском заповеднике медведи активно кормятся на траве начиная с конца апреля – начала мая.

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