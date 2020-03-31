Хакасия ввела самоизоляцию для всех с 1 апреля

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Хакасия присоединилась к регионам с самоизоляцией для всех, с 1 апреля жителям нельзя будет выходить из дома, сообщает правительство региона.
Аналогичный режим объявлен почти во всех регионах Сибири.
«Введена всеобщая самоизоляция будет в республике с 1 апреля и действовать будет несколько дней. Меры по соблюдению режима со стороны правоохранительных органов будут значительно усилены», — говорится в сообщении.
Покидать дом разрешено:
- тем, кому необходима экстренная медицинская помощь;
- при наличии прямой угрозы жизни и здоровью;
- для поездок на работу в организации, чья деятельность не приостановлена;
- для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке;
- для выноса мусора или выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 300 метров от дома.
- Водится социальная дистанция – 1,5 метра, кроме тех мест, где это сделать невозможно, например, в такси.