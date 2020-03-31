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Хакасия ввела самоизоляцию для всех с 1 апреля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Хакасия присоединилась к регионам с самоизоляцией для всех, с 1 апреля жителям нельзя будет выходить из дома, сообщает правительство региона.

Аналогичный режим объявлен почти во всех регионах Сибири.

«Введена всеобщая самоизоляция будет в республике с 1 апреля и действовать будет несколько дней. Меры по соблюдению режима со стороны правоохранительных органов будут значительно усилены», — говорится в сообщении.

Покидать дом разрешено:

  • тем, кому необходима экстренная медицинская помощь;
  • при наличии прямой угрозы жизни и здоровью;
  • для поездок на работу в организации, чья деятельность не приостановлена;
  • для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке;
  • для выноса мусора или выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 300 метров от дома.
  • Водится социальная дистанция – 1,5 метра, кроме тех мест, где это сделать невозможно, например, в такси.

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