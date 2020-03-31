Хакасия ввела самоизоляцию для всех с 1 апреля

Хакасия присоединилась к регионам с самоизоляцией для всех, с 1 апреля жителям нельзя будет выходить из дома, сообщает правительство региона.

Аналогичный режим объявлен почти во всех регионах Сибири.

«Введена всеобщая самоизоляция будет в республике с 1 апреля и действовать будет несколько дней. Меры по соблюдению режима со стороны правоохранительных органов будут значительно усилены», — говорится в сообщении.

Покидать дом разрешено: