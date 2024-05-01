Диетолог указала норму шашлыка для одного человека

Врач-диетолог Наталья Павлюк рассказала, как в период майских праздников позаботиться о своем здоровье и не набрать лишний вес, выезжая на шашлыки.

Даже в праздничные дни стоит избегать вредной жирной пищи и не следует употреблять большого количества мяса. «Организм не скажет «спасибо», получив полкило любого мясного деликатеса, а ответит несварением», — сказала диетолог беседе с «Радио 1».

Павлюк подчеркнула, что средняя порция шашлыка для одного человека должна составлять не более 150 граммов.

При этом она обратила внимание на важность выбора и хранения мяса для шашлыка. Приобретая его в магазине, нужно убедиться в качестве и свежести продукта, чтобы не отравиться. Купленное мясо следует хранить в холодильнике, так как в жаркую погоду оно быстро портится.

Диетолог также предупредила о нежелательности употребления в пищу подгоревшего мяса. В такой корочке содержится большое количество вредных канцерогенов. Поэтому важно не пережаривать мясо, чтобы не подвергать риску свое здоровье.