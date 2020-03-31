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Почти все регионы Сибири перешли на самоизоляцию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Большинство регионов Сибири за исключением Омской области, Хакасии, Красноярского края и Республики Алтай, ввели на территории режим самоизоляции.

Главы Новосибирской, Кемеровской областей, Республики Бурятии, Тывы, Забайкальского и Алтайского края ввели режим самоизоляции до 5 апреля. В эти дни в регионы ограничен въезд транспорта. Жители не должны покидать дома, кроме похода в магазин и аптеку, выгула собаки или выбрасывания мусора, а также для получения медицинской помощи.

Также люди, работающие в сферах, где нельзя останавливать производство, экстренных службах, могут ходить на работу и обратно. У них должна быть справка от работодателя.

В Томской области такой режим ввели до 14 апреля. «Этот режим предполагает постоянное нахождение дома всех, кто не работает. Это не комендантский час. Это вопрос нашей самодисциплины. Можно покидать свои квартиры, если вы идете в магазин за продуктами, выносите мусор, гуляете с собакой. Но ни о каких выходах без острой необходимости не может быть и речи», — сказал глава Томской области Сергей Жвачкин.

В Кузбассе, в отличие от других регионов также приостановлено автобусное сообщение с регионами, в которых выявлены случаи новой коронавирусной инфекции. Общественный транспорт Кузбасса работает по графику выходного дня.

Режим самоизоляции не ввели Омская и Иркутская области, Республика Алтай, Красноярский край.

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