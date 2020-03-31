Режим самоизоляции ввели в Новосибирской области и Забайкалье

Власти Новосибирской области и Забайкальского края с 31 марта приняли решение о введение режима самоизоляции для всех жителей региона для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Режим самоизоляции введен в регионах по примеру Москвы. Согласно подписанному документу, граждане старше 60 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции. С 31 марта постановляется запретить гражданам покидать места проживания, за исключением случаев обращения за неотложной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью. Также в исключения входят случаи следования к месту работы, которая не приостановлена.

В городских поселениях разрешается следовать к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних животных, сбора отходов на расстоянии не более 500 метров.

При посещении магазинов и аптек между гражданами должна быть обеспечена дистанция не менее 1,5 метров. Эта мера относится и к работникам торговых объектов. Должен быть установлен режим допуска, нанесена специальная разметка.

Документы о введении режима самоизоляции подписаны губернаторами Забайкальского края и Новосибирской области.

«Меры вступают в силу с 20.00 (16.00 мск) 31 марта 2020 года», — сказал глава Новосибирской области Андрей Травников на заседании правительства.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев).