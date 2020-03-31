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Режим самоизоляции ввели в Новосибирской области и Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Власти Новосибирской области и Забайкальского края с 31 марта приняли решение о введение режима самоизоляции для всех жителей региона для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Режим самоизоляции введен в регионах по примеру Москвы. Согласно подписанному документу, граждане старше 60 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции. С 31 марта постановляется запретить гражданам покидать места проживания, за исключением случаев обращения за неотложной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью. Также в исключения входят случаи следования к месту работы, которая не приостановлена.

В городских поселениях разрешается следовать к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних животных, сбора отходов на расстоянии не более 500 метров.

При посещении магазинов и аптек между гражданами должна быть обеспечена дистанция не менее 1,5 метров. Эта мера относится и к работникам торговых объектов. Должен быть установлен режим допуска, нанесена специальная разметка.

Документы о введении режима самоизоляции подписаны губернаторами Забайкальского края и Новосибирской области.

«Меры вступают в силу с 20.00 (16.00 мск) 31 марта 2020 года», — сказал глава Новосибирской области Андрей Травников на заседании правительства.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев).

Тема: Распространение коронавируса
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Sibnet.Ru
Топ комментариев

Voland2

Да вся Сибирь будет ходит на работу, пока Москва будет прогуливать собачек...

Uynachalnica

Вместо того, чтобы отменять налоги, они новые придумывают!

serh155

Они вместо того чтоб нормальные законы создавать,они все делают,антинародное, себе побольше в карман

all busy

Надо его поставить на борьбу с коронавирусом, он за что не возьмется все завалит, может и вирус тоже...

Uynachalnica

Главное взять на карандаш. а там и 4% можно в 14 или 24 оформить!