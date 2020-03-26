Самолет Су-27 упал в Черное море

Самолет Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, истребитель пропал с экранов радаров в 50 километрах от Феодосии, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«25 марта около 20.10 в акватории Черного моря в 50 километрах от Феодосии при проведении плановых полетов пропала отметка на экранах средств объективного контроля от истребителя Су-27», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в 20.11 был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка в данном районе. Сразу после этого началась спасательная операция с участием военных и гражданских судов, которая затрудняется темным временем суток и сложными метеоусловиями.

В спасательной операции участвуют самолет Ан-26, вертолет Ми-8 и малый противолодочный корабль Черноморского флота, а также гражданские суда.