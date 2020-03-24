Выросло число инфицированных коронавирусом россиян

Число заболевших COVID-19 россиян приблизилось к 500, за последние сутки выявлено 57 новых случаев заражения в 14 российских регионах, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Большинство зараженных выявлено в Москве — 28 человек, на втором месте по числу инфицирования — Санкт-Петербург, где заболели 5 человек. Далее по количеству инфицированных за сутки следуют Воронеж и Екатеринбург (по 4 заболевших).

В Башкирии зафиксировано 3 случая инфицирования, в Липецкой области — 2 случая, Орловской — 2 случая, Ленинградской области — 2 случая, в Приморском крае — 2 случая. По одному случаю заражения зафиксировано в Калужской, Волгоградской и Самарской областях, Чечне и Татарстане.

Согласно последним данным, во всем мире общее число случаев заражения составило 383 тысячи, а количество скончавшихся из-за коронавируса достигло 16 587 человек. Вспышка COVID-19 поразила более 160 стран.