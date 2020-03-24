Вице-мэр Красноярска вышел на работу после поездки за рубеж

Вице-мэр Красноярска Ринат Шадрин после поездки в Индию не самоизолировался, а сразу вышел на работу, сообщил в соцсетях депутат Роман Крастелев.

«По полученной мной от сотрудников администрации информации заместитель главы города Шадрин 17 марта вернулся из Индии, а 18 марта уже вышел на работу. Обратился к прокурору провести проверку по данному факту», — написал Крастелев.

С 18 марта прибывших в Россию из-за рубежа отправляют на самоизоляцию по приказу Роспотребнадзора.

Сотрудник пресс-службы мэрии Красноярска сообщил «Проспекту мира», что Шадрин на момент возвращения чиновника Роспотребнадзор еще не выдавал предписания о самоизоляции.

В Индии заразилось коронавирусом около 500 человек, из них девять умерло.