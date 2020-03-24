НАВЕРХ

Вице-мэр Красноярска вышел на работу после поездки за рубеж

Источник:
Sibnet.ru
521 0
Фото: © аэропорт Красноярск

Вице-мэр Красноярска Ринат Шадрин после поездки в Индию не самоизолировался, а сразу вышел на работу, сообщил в соцсетях депутат Роман Крастелев.

«По полученной мной от сотрудников администрации информации заместитель главы города Шадрин 17 марта вернулся из Индии, а 18 марта уже вышел на работу. Обратился к прокурору провести проверку по данному факту», — написал Крастелев.

С 18 марта прибывших в Россию из-за рубежа отправляют на самоизоляцию по приказу Роспотребнадзора.

Сотрудник пресс-службы мэрии Красноярска сообщил «Проспекту мира», что Шадрин на момент возвращения чиновника Роспотребнадзор еще не выдавал предписания о самоизоляции.

В Индии заразилось коронавирусом около 500 человек, из них девять умерло.

Тема: Распространение коронавируса
Красноярцы скинутся на кофемашину врачам, живущим на работе
PornHub открыл премиум-доступ всем желающим
Разносившую коронавирус врача уволили за халатность
Один из двух зараженных коронавирусом в Кузбассе выздоровел
смотреть все
Красноярск #Местная власть
КАРТИНА ДНЯ
•
МВФ заявил о глубоком падении экономики в 2020 году
•
Переболевшие COVID-19 получили иммунитет
•
Разносившую коронавирус врача уволили за халатность
•
Microsoft оставила Windows 10 без защиты
Подробности
•
Фабрика фейков: кому нужны страшилки про коронавирус?
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
•
Выжить в карантине: какими продуктами запасаться
Как это работает
•
Укрепить иммунитет: чеснок, закалка или таблетки?
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
НОВОСТИ СИБИРИ
Красноярцы скинутся на кофемашину врачам, живущим на работе
Сибирь 24.03.2020 15:37
Годовалый ребенок на Алтае попал в базу должников
Сибирь 24.03.2020 15:36
Вице-мэр Красноярска вышел на работу после поездки за рубеж
Сибирь 24.03.2020 15:02
Новый подъемник построят в Шерегеше
Сибирь 24.03.2020 14:50
Самое популярное
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
29387
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
28941
Лукьяненко бесплатно отдал читателям новую книгу
12061
Коронавирусом заболели еще трое жителей Красноярска
9168
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
МВФ заявил о глубоком падении экономики в 2020 году
•
Переболевшие COVID-19 получили иммунитет
•
Разносившую коронавирус врача уволили за халатность
•
Microsoft оставила Windows 10 без защиты
Как это работает
•
Укрепить иммунитет: чеснок, закалка или таблетки?
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Disobedient

А это то как у них получаться? какая то извращенная логика.Не хотят вести дела , пусть освобождают рынок....

Muzykant

Совсем связь с реальностью потерял.

1voland1

Гуня ты чё несёшь?)Сатана тебя первого приберёт в своё царство!

Disobedient

Нет смотри. Цена на перерабатываемое сырье упала. Спрос якобы упал. С чего им должны позволить повысить...

retriever

недавно читал про это. проблемы перепроизводства и затоваривания. для России очень редкое явление, только...