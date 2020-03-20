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Торговые сети оценили возможность роста цен на продукты

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Российские торговые сети не получали уведомлений от поставщиков о росте отпускных цен на продукты на фоне распространения коронавируса и изменения курса рубля и намерены сдерживать повышение цен.

«В настоящее время компания делает все необходимое для того, чтобы не допустить роста цен, сохранить их стабильность», — приводит ТАСС слова представителя «Магнита».

Цены в онлайн-гипермаркете «Утконос» находятся на прежнем уровне, и в ближайшем будущем не планируют менять действующую ценовую политику, заверили в компании. «Также мы не фиксируем фактов повышения цен со стороны наших поставщиков», — отметил представитель «Утконоса». Этот ретейлер, как и «Ашан» и «Азбука вкуса», не получал уведомлений от поставщиков о повышении цен на продукты.

В Metro напомнили, что цены на социально значимые продукты не могут резко измениться, как и на товары отечественного производства. «Что касается продукции, произведенной в России, то ее импортная составляющая отразится на ценах не раньше, чем через несколько месяцев, и вполне возможно, что курсы валют к тому времени успеют стабилизироваться», - подтвердил представитель «Азбуки вкуса».

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«Утконос» закупает весь ассортимент на локальном рынке. «Безусловно, некоторые из производителей используют импортированное сырье при производстве, но это очень небольшая часть от всех поставок. Соответственно, напрямую наше ценообразование не связано с колебанием курсов валют, поэтому в сложившейся ситуации мы не прогнозируем существенного роста цен на товары», - заключили в "Утконос Онлайн".

Ранее президент «Альфа-групп» (основной акционер X5 Retail Group) Вадим Зингман сообщал, что товара по нынешним ценам в магазинах X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») в условиях повышенного спроса хватит до начала апреля включительно. По определенным группам социальных товаров, по его словам, у поставщиков повышаются цены (сахар, крупы, рис и гречка). При этом, Зингман указал, что ретейлер пока цены не повышает и не планирует.

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