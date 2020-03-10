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АвтоВАЗ допустил повышение цен на машины

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба АвтоВАЗ

АвтоВАЗ рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне падения цен на нефть, колебания курса рубля и стоимости сырья, говорится в сообщении компании.

«Сегодня АвтоВАЗ является одним из наиболее локализованных производителей в России, но все же на компанию оказывают влияние цены на сырье и продукцию некоторых субпоставщиков, номинированные в евро или долларах США. Исходя из развития ситуации, компания рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию», — цитирует ТАСС сообщение автопроизводителя.

В компании отметили, что приветствуют еще более расширенные меры поддержки автомобильного рынка со стороны российского правительства для смягчения последствий этой ситуации. Сейчас автопродажи в Росии поддерживаются программами «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

АвтоВАЗ в 2019 году трижды повышал цены, в среднем подорожание моделей Lada каждый раз составляло от 1 до 3%.

Самая дешевая модель в линейке АвтоВАЗа — Granta седан, ее цена начинается от 378,8 тысячи рублей.

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great_america

Не получится ему повторить. У него нет народа, как бы не примазывались.

fluke

Да он первый из Москвы свалит!

pilot995

Ничего он не повторит, у этих "патриотов-повторяльщиков" всё нажитое нечестным трудом за бугром, включая...

ager

маразматик ведет страну к погибели

mantihid

тоже так думаю, мало кто пойдет защищать его интересы