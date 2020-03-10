АвтоВАЗ допустил повышение цен на машины

АвтоВАЗ рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне падения цен на нефть, колебания курса рубля и стоимости сырья, говорится в сообщении компании.

«Сегодня АвтоВАЗ является одним из наиболее локализованных производителей в России, но все же на компанию оказывают влияние цены на сырье и продукцию некоторых субпоставщиков, номинированные в евро или долларах США. Исходя из развития ситуации, компания рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию», — цитирует ТАСС сообщение автопроизводителя.

В компании отметили, что приветствуют еще более расширенные меры поддержки автомобильного рынка со стороны российского правительства для смягчения последствий этой ситуации. Сейчас автопродажи в Росии поддерживаются программами «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

АвтоВАЗ в 2019 году трижды повышал цены, в среднем подорожание моделей Lada каждый раз составляло от 1 до 3%.

Самая дешевая модель в линейке АвтоВАЗа — Granta седан, ее цена начинается от 378,8 тысячи рублей.