Почти 30 человек наблюдают на Алтае из-за коронавируса

Почти 30 человек в Алтайском крае попали под наблюдение медиков из-за опасности коронавируса, почти все они – россияне, сообщило правительство региона.

Всего в регионе, сообщила руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю Ирина Пащенко, медики наблюдали за 177 жителями, прибывшими из стран, где свирепствует новое заболевание.

Из них 148 человек уже признали здоровыми. Из оставшихся 29 один является гражданином Китая. из 28 россиян семь прибыли из Китая, один – из Италии.

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Уточняется, что всех, прибывающих из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции государств, обследуют при пересечении границы. По месту пребывания или в специально организованных учреждениях за ними организуется ежедневное медицинское наблюдение на 14 дней. Через 10 дней после возвращения в Россию все повторно проходят обследование.

Все тяжелые случи пневмонии в крае находятся под круглосуточным наблюдением.

В регионе есть необходимые тест-системы для выявления заболевших, сформирован запас необходимых лекарственных препаратов и средств защиты. Также в краевых медицинских организациях и аптечной сети создан запас основных противовирусных препаратов, масок и дезинфекционных средств, уточняют власти. В то же время ранее медики предупреждали, что, несмотря на ажиотажный спрос на медицинские маски, фактически они не обеспечивают защиту от вируса.