Россиянам предложили отказаться от поездок за границу

Россиянам необходимо по возможности отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом в качестве меры защиты от коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Чтобы на сегодняшний день считать себя защищенными, первое — нужно максимально сократить возможные, предполагавшиеся поездки за рубежи родной страны. Вот сегодня то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации», — сказала она.



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Попова уточнила, что при малейшем недомогании с подозрением на коронавирус нужно обратиться за медицинской помощью. Лучше всего будет вызвать врача на дом, который может назначить обследование при наличии показаний.

Также глава Роспотребнадзора посоветовала соблюдать базовые правила борьбы с инфекцией в туристических поездках. Так, нужно держать чистыми руки и гаджеты, ополаскивать лицо в течение дня, промывать нос. В местах массового скопления людей следует носить маску.