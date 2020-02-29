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Россиянам предложили отказаться от поездок за границу

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Россиянам необходимо по возможности отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом в качестве меры защиты от коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Чтобы на сегодняшний день считать себя защищенными, первое — нужно максимально сократить возможные, предполагавшиеся поездки за рубежи родной страны. Вот сегодня то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации», — сказала она.

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Попова уточнила, что при малейшем недомогании с подозрением на коронавирус нужно обратиться за медицинской помощью. Лучше всего будет вызвать врача на дом, который может назначить обследование при наличии показаний.

Также глава Роспотребнадзора посоветовала соблюдать базовые правила борьбы с инфекцией в туристических поездках. Так, нужно держать чистыми руки и гаджеты, ополаскивать лицо в течение дня, промывать нос. В местах массового скопления людей следует носить маску.

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