Путевкам за рубеж предсказали резкое подорожание

Стоимость зарубежных туров увеличится параллельно с ростом евро и доллара по отношению к рублю, вызванного распространением короновируса, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Курс рубля на этой неделе резко упал к доллару и евро. Аналитики связывают очередной обрушение российской валюты с рисками последствий распространения коронавируса и обострением ситуации в Сирии.

«Цены на зарубежные туры в рублевом эквиваленте будут расти вслед за курсом иностранных валют. Мы рассчитываем, что это временное явление, связанное с коронавирусом. Курс пересчета валют в авиации будет установлен по курсу понедельника», — пояснил Горин.

Стоимость уже оплаченных туров останется неизменной, уточнил он. По вновь забронированным путешествиям стоимость меняется ежедневно в соответствии с курсами зарубежных валют. Расчет стоимости наземных услуг за рубежом производится по текущему курсу Центробанка.