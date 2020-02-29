Силуанов прокомментировал обрушение рубля

Центробанку сейчас нет необходимости прибегать к паузе в покупках валюты на рынке в рамках бюджетного правила, как он уже делал в 2018 году из-за скачка волатильности, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«А что чрезвычайного? Цена 50 долларов за баррель, чуть ниже, что чрезвычайного?» — сказал министр, комментируя падение цен на нефть и резкое ослабление рубля. По словам Силуанова, регулятор работает в плановом порядке.



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На фоне опасений из-за распространения коронавируса стоимость Brent с поставками в апреле на Лондонской бирже 28 февраля опускалась до 50 долларов за баррель, майские фьючерсы дешевели до 49,93 доллара за баррель.

«Раньше источником нестабильностей всегда являлся бюджет. Потому что денег не было, расходы сокращались. Сейчас мы при цене на нефть даже около 30 долларов за баррель четыре года профинансируем спокойно наши расходы», — подчеркнул глава Минфина.

Евро на утренних торгах Московской биржи впервые с августа 2019-го года поднимался выше 74 рублей, доллар достиг 67,2 рубля. По оценке аналитиков, мировые фондовые рынки за последние шесть дней потеряли шесть триллионов долларов.