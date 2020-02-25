Коронавирус неожиданно уронил курс рубля

Паника на глобальных рынках из-за эпидемии коронавируса обрушила курс рубля, доллар на Московской бирже во вторник подорожал сразу на 1,03%, свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, утром во вторник за один доллар давали 64,74 рубля, в последний раз рубль торговался на этом уровне 10 октября 2019 года. Эксперты отмечают, что рубль пошел вниз, отыгрывая панические распродажи на мировых площадках в понедельник, 24 февраля.

Внезапная волатильность рубля стала неприятным сюрпризом для портфельных инвесторов. Ожидается дальнейшее падение российской валюты — примерно до 64-65 рублей за доллар в ближайшие недели.

Примечательно, что рубль падает на фоне повышения цен на нефть. Так, марка Brent во вторник выросла на 1%, цена составила 56,9 доллара за баррель. Марка WTI подорожала на 0,75% — до 51,8 доллара за баррель.