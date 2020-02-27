Кортеж белых Aurus «попался» на трассе. ВИДЕО

Колонну из четыре белых автомобиля Aurus, движущуюся по загородной трассе, сняли на видео. По неофициальным данным, машины возвращались с зимних тестов на Севере.

«Жестко они грязные, но выглядят бодро», — комментирует автор видео, который едет параллельно колонне машин.

Колонна состоит из одного лимузина Senat L700 и трех седанов Senat S600. По неофициальным данным, они возвращаются с зимних тестов, которые проходили в Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе.

Aurus — семейство автомобилей представительского и высшего класса, оно будет включать седан, лимузин, микроавтобус и внедорожник. Промышленный выпуск начнется в 2021 году.