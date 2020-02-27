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Любители скорости и экстрима собрались на «Байкальской миле»

Источник:
Sibnet.ru
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Владельцы мотоциклов, спорткаров и баггов из разных стран мира собрались для участия в гонках на льду Байкала в Баргузинском районе Бурятии. Соревноваться будут 70 команд из России, Германии, Франции, Польши и Италии, сообщила пресс-служба Минтуризма республики.

В соревнованиях «Байкальской мили» участвуют как спортсмены с мировыми именами, так и любители. Мотоциклы, спорткары и багги специально разрабатывали и модернизировали для участия в ледовых гонках. Соревнования начнутся 27 февраля. 

В 2019 году в первый день соревнований на «Байкальской миле» спортсмены поставили рекорд — скорость на льду превысил 280 километров в час, а один из самых зрелищных рекордов фестиваля — вилли на мотоцикле на дистанцию 1,6 километра.

Зрители увидели заезды на мотоциклах, но хот-родах, шорткатах, квадроциклах, автовездеходах. Заезды проходили на трех дистанциях — 1/8 мили, одна и три мили.

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Danilon

Какая хитрость ! Переодеться, чтобы не узнали. Но этого мало. Им надо ещё пластические операции сделать...

Pierce Brosnan

Цирк уедет, клоуны останутся...

Archangel3339

Ахахахаха) Рокировка, следующий уровень!

Uynachalnica

Ну, ради этого и затевались все поправки! А потом еще пожизненно возглавлять ЦК Совет безопасности!

][poiuytrewq

как бы её не назвали люди за эту партию не будут голосовать хватит наелись