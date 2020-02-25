НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Эксперты предупредили о подорожании бытовой техники

Источник:
«Известия»
433 2
Фото: ООО "М.видео Менеджмент" / CC0

Цены на бытовую технику и электронику могут увеличиться на 13% и 9% соответственно в 2021 году после вступления в силу нормативов, предполагающих 100%-ную утилизацию отходов потребительских товаров и упаковки, сообщил глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Федоров.

При принятии концепции расширенной ответственности производителей и импортеров товаров (РОП) вырастет стоимость товаров непродуктового сегмента. Цена бытовой техники вырастет минимум на 13%, электроинструментов — на 11%, электроники — на 9%, обуви — на 5%, одежды — на 2%, приводят «Известия» слова Федорова.

«Уже давно нет отдельных продавцов и производителей, грань между ними стерта. В среднем около 20% оборота ретейлера, а в некоторых случаях и более 50% - это продукция под собственной торговой маркой. То есть продавцы производят товар самостоятельно. Поэтому новая система касается сферы торговли напрямую», — добавил Федоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему бензин в России не дешевеет вслед за нефтью

В Минприроды заявили, что внедрение института РОП будет способствовать переходу России к экономике замкнутого цикла.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в январе заявил, что стране нужен переход на экономику замкнутого цикла. С 2021 года производители и импортеры начнут платить за утилизацию товаров и упаковки.

Еще по теме
Эксперты заявили о нарушении поставок одежды и обуви из Китая
Роскачество объяснило разницу в шопинге на Amazon и AliExpress
Минпромторг отверг идею о запрете интернет-посылок из Китая
«Гигант» сокращает площади и закрывается на ночь
смотреть все
Экономика #Торговля #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин объяснил вымирание россиян
•
Эксперты предупредили о подорожании бытовой техники
•
Коронавирус неожиданно уронил курс рубля
•
Приватные чаты WhatsApp оказались доступны для просмотра
Подробности
•
Второй день Масленицы: заигрыш
•
Свалка и болгарка: история «Безумного Макса» из Сибири
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
•
Как распознать коронавирус: первые симптомы
Как это работает
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Что такое суперапп и почему он заменит все приложения на смартфоне
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Выпивший воду с червями кузбасский чиновник стал «Человеком года»
Сибирь 25.02.2020 17:25
Климатическая весна пришла в Новосибирск в феврале
Сибирь 25.02.2020 16:38
Массовую гибель байкальской нерпы связали с некрозами сердца
Сибирь 25.02.2020 15:27
Студенты НГТУ создадут спортивный электроболид
Сибирь 25.02.2020 15:27
Самое популярное
Гагарина на детском «Голосе» назвала девочку из Новосибирска зверюгой
22821
Наступил предсказанный Вангой день пяти двоек
10677
Почему бензин в России не дешевеет вслед за нефтью
10172
Власти Красноярска оценили репост Греты Тунберг
3843
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин объяснил вымирание россиян
•
Эксперты предупредили о подорожании бытовой техники
•
Коронавирус неожиданно уронил курс рубля
•
Приватные чаты WhatsApp оказались доступны для просмотра
Как это работает
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Что такое суперапп и почему он заменит все приложения на смартфоне
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Danilon

А, всё 90 е виноваты. Снова и снова. Ну я так и подумал. При любом неприятном вопросе ссылайся на 90...

mihty.88

самый лучший вариант сэкономить на тебе

vitsabitov

МАРШАЛ как это сильно звучит!! Д. Язову честь и хвала. Земля пухом.

лачинов

Согласитесь, это их личная дурь и их же проблемы. Вряд ли это достойная тема для принятия каких то законов....

WSG0600-164-164

А почему выборы в конгресс США пройдя с участием России, остались без внимания? Долой всех конгрессменов...