Эксперты предупредили о подорожании бытовой техники

Цены на бытовую технику и электронику могут увеличиться на 13% и 9% соответственно в 2021 году после вступления в силу нормативов, предполагающих 100%-ную утилизацию отходов потребительских товаров и упаковки, сообщил глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Федоров.

При принятии концепции расширенной ответственности производителей и импортеров товаров (РОП) вырастет стоимость товаров непродуктового сегмента. Цена бытовой техники вырастет минимум на 13%, электроинструментов — на 11%, электроники — на 9%, обуви — на 5%, одежды — на 2%, приводят «Известия» слова Федорова.

«Уже давно нет отдельных продавцов и производителей, грань между ними стерта. В среднем около 20% оборота ретейлера, а в некоторых случаях и более 50% - это продукция под собственной торговой маркой. То есть продавцы производят товар самостоятельно. Поэтому новая система касается сферы торговли напрямую», — добавил Федоров.

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В Минприроды заявили, что внедрение института РОП будет способствовать переходу России к экономике замкнутого цикла.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в январе заявил, что стране нужен переход на экономику замкнутого цикла. С 2021 года производители и импортеры начнут платить за утилизацию товаров и упаковки.