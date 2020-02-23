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Почему бензин в России не дешевеет вслед за нефтью

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Цены на бензин и дизельное топливо в январе продемонстрировали в России рост на фоне стремительно падения стоимости нефти на мировом рынке. Почему падение нефтяных котировок не сказалось на ценниках российских автозаправок?

В среднем в январе Аи-95 и Аи-92 подорожали на 4 и 11 копеек соответственно, а дизельное топливо — на целых 37 копеек. При этом цены на нефть в это время опустились с почти 70 долларов до 55 долларов за баррель марки Brent.

Цена на топливо в России в большей мере зависят от налогов и акцизов, нежели от стоимости бочки нефти, приводит «Российская газета» мнение экспертов. Причем они не реагируют не только на падение стоимости черного золота, но и на ее взлет.

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Так цена нефти за четыре первых месяца 2019 выросла с 55 до 75 долларов за баррель. Средние розничные цены на бензин, по данным Росстата, увеличились на 4,3% в сравнении с 2018 годом, что стало рекордно низким показателем с 2008 года. Уровень инфляции в прошлом году составил 3%.

Сейчас фискальная доля (налоги и акцизы) в розничной цене бензина превышает 70%, а по некоторым оценкам, и все 80%. Поэтому скачи нефтяных котировок на 10-15% особенного влияния на стоимость топлива не оказывают.

Рост цен в январе связан именно с увеличением фискальной нагрузки на нефтяную отрасль с начала 2020 года: выросли налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и акцизы на бензин и дизель.

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Экономика #Недра и ТЭК #Деньги
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