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Эксперты спрогнозировали 25-процентный рост цен на жилье

Источник:
«Известия»
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Фото: © Олег Чернов, Sibnet.ru

Первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский заявил, что рост цен на жилье станет заметен летом 2021 года. «Во-первых, к этому времени завершатся все стройки, начатые до введения эскроу-счетов. Во-вторых, произойдет монополизация рынка. Мы уже видим, что в Москве стоимость жилья увеличилась примерно на 13%, в новой Москве — от 9 до 12%», — приводят его слова «Известия».

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что массового роста цен на данный момент не наблюдается благодаря современным технологиям и работе Единой информационной системы жилищного строительства. «Никаких массовых проблем нет. Те, что возникают, решаем оперативно. Например, проработали с банками вопрос по кредитованию небольших проектов», — заверил он.

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Эксперты, опрошенные газетой, считают, что рост цен на недвижимость реален на уровне 15-20% за два года, однако в регионах, где объем предложения остается на высоком уровне, не стоит ожидать роста цен более чем на 10% в год.

Российские застройщики с июля 2019 года лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Их средства, вложенные в приобретение жилья, хранятся на эскроу-счетах. При этом строительство ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

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