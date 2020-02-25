Чиновника в Красноярске обвинили в гибели женщины от укусов собак

Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении руководителя управления дорог, благоустройства и инфраструктуры мэрии Красноярска Евгения Петрюка после гибели женщины от укусов бездомных собак, сообщает СУ СК РФ по региону. Погибшая была не единственной жертвой животных.

По предварительной версии следствия, Петрюк не организовал проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных и не контролировал исполнение деятельности приюта «Бездомный пёс» в части отлова и содержания собак. Это привело к смерти женщины от укусов. Еще одна женщина госпитализирована в больницу с тяжелыми травмами.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 (халатность, повлекшая по неосторожности двух и более лиц). Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет. Следствие вышло в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Дело в том, что у города до сих пор нет полномочий в решении "собачьего вопроса", а дело в том, что депутаты Заксобрания до сих пор не передали полномочия по обращению с безнадзорными животными городу! Разумеется, что и никаких денег тоже у города нет!» — написал на странице в Facebok глава городской общественной палаты Сергей Волков.

Еще одно тело со следами укусов собак нашли в Ленинском районе города, сообщила «Интерфакс начальник пресс-службы УМВД России «Красноярское» Екатерина Росицкая.