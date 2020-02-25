Погода в Новосибирске порадует плюсом

Потепление до 3 градусов придет в Новосибирск к концу последней недели февраля, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Сейчас регион находится в области повышенного атмосферного давления. Поэтому возможны дымки, туманы, изморозь. Осадки маловероятны. Температура воздуха ночью во вторник составит от 6-11 до 13-18 градусов мороза, днем 1-6 градусов мороза», — сказал синоптик.

По его словам, к четвергу в Новосибирск придет циклон из Поволжья и Урала. Он принесет в собой осадки: снег, мокрый снег и дождь. Ожидается ветер до 15-20 метров в секунду. К 28 февраля потеплеет: температура воздуха ночью составит 3-8 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.