Вьетнамские врачи впервые в мире пересадили кисть от живого донора

Военные хирурги во Вьетнаме впервые в мире пересадили кисть руки от живого донора. Операция прошла успешно, хотя пациент жил без этой части конечности несколько лет, сообщил глава госпиталя Нгуен Тхе Хоанг.

Кисть пересадили пациенту, который пострадал на производстве в 2016 году. Операция, выполненная в конце января, прошла успешно, новая кисть полностью прижилась, пишет издание VNExpress со ссылкой на врачей госпиталя.

Донором стал другой мужчина с производственной травмой, получивший тяжелые повреждения руки в области локтевого сгиба. Врачи три недели пытались спасти ему руку, но началась гангрена. При этом кисть практически не пострадала.

#Здоровье Подсчитана стоимость органов человека и организма в целом

Врачи Центрального военного госпиталя поговорили с пациентом и членами его семьи и получили разрешение на донорство. Операция по трансплантации длилась восемь часов. Для хирургов серьезным вызовом стало то, что рука реципиента не функционировала четыре года.

«Рука имеет много структур, сухожилий, мышц, суставов, нервных структур ... поэтому пересадка рук намного сложнее, чем пересадка других органов», — отметил профессор Хоанг.

Хирурги смогли полностью восстановить кровообращение. Сразу после операции пациент пошевелил пальцами.

С 1998 года в мире было всего 89 случаев пересадки конечностей. Все трансплантаты были взяты у доноров после смерти мозга.