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Подсчитана стоимость органов человека и организма в целом

Источник:
«Полярная механика»
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Фото: © Wikimedia.org

Журнал «Популярная механика», используя данные из разных источников, подсчитал, сколько стоят органы человека. Издание при этом отметило, что прижизненное донорство в России разрешено только родственникам, а посмертное не вознаграждается.

Журналисты отметили, что опубликованные ими данные — приблизительные и носят «нерекомендательный» характер . Получены они в основном из интервью с «черными» врачами и их пациентами, взятыми в последние 20 лет.

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По информации издания, две почки стоят до 50 тысяч долларов. Печени оценивается в 200 тысяч долларов и более. Поджелудочная железа — 70 тысяч долларов. Легкие — до 200 тысяч долларов. Роговица глаза — 350 тысяч. Половые железы, мужские или женские — до 15 тысяч долларов.

Костный мозг — 23 тысячи долларов за грамм (в теле взрослого мужчины в среднем 2,5 килограмма, то есть за весь можно выручить 57,5 миллиона — но это абсолютная утопия).

Если на момент изъятия органов вы мертвы, цена падает приблизительно в два раза.

Остается скелет. Человеческие кости можно купить вполне легально, например, на сайте skullsunlimited.com: полная кисть — 335 долларов, коленная чашечка — 35, полчерепа (целых на момент написания материала в наличии не было) — 650 долларов.

Владение человеческими костями в России не имеет состава ни административного, ни уголовного правонарушения (правда, проблемы будут возникать на таможне) в случае, если вы можете объяснить, как они к вам попали.

Издание отмечает, что прижизненное донорство в России разрешено только родственникам, а посмертное не вознаграждается: все граждане (даже дети) по умолчанию считаются посмертными донорами, если завещание или родственники умершего не против.

Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации в России — уголовное преступление (статься 120 УК РФ). Добровольное донорство органов не предусмотрено законодательством, но и ненаказуемо, если не попадает под статью 127 УК РФ (купля-продажа человека, с целью изъятия у потерпевшего тканей и органов).

Без ущерба для здоровья

Есть возможность заработать на «возобновляемых ресурсах» организма. Так, в цене длинные волосы — от 50 сантиметров. Прежде чем назначить цену, скупщики оценивают качество волос: больше всего ценятся неокрашенные, тонкие светлые волосы: такие можно продать за 10 тысяч за 100 грамм. Ценятся также русые — 4-6 тысяч рублей за 100 грамм.

Каждый здоровый мужчина может стать донором спермы. В зависимости от медицинского центра за одну сдачу платят от 1,5 до 4 тысяч рублей. Для этого, нужно пройти медицинское обследование — сдать кровь на ВИЧ, гепатиты, пройти общее обследование, в последнее время всё чаще требуется анализ ДНК.

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Сколько детей у доноров спермы?

Каждая здоровая молодая девушка, родившая как минимум одного здорового ребенка, может стать донором яйцеклетки. Забор осуществляется интравагинально под местным наркозом. Сдаче предшествует серьезное медицинское обследование. За одну яйцеклетку платят от 50 до 80 тысяч рублей.

Сдать кровь на станции переливания можно каждому здоровому человеку старше 18 лет и весом не меньше 50 килограмм. Женщинам можно сдавать кровь каждые три месяца, мужчинам чаще — раз в два месяца. Компенсация зависит от установленного в регионе прожиточного минимума (8-45. В 2017 году в Москве это 1200 — 7000 рублей в зависимости от группы крови. Бонус — два дня оплачиваемого отпуска, сладкий чай и шоколадка.

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