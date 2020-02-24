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Чиновница объяснила, кому понизят пенсию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Размер пенсии гражданина России может уменьшиться, только если выяснится, что при ее назначении допустили ошибку, сообщила зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова.

«Пенсия может быть изменена как в большую, так и в меньшую сторону, в случаях если при ее назначении была допущена ошибка и эта ошибка была выявлена», — объяснила Бибикова в интервью «Парламентской газете».

Размер пенсии может изменится, если установлена надбавка на нетрудоспособного иждивенца. В случае достижения совершеннолетия эта надбавка снимается. При достижении пенсионером восьмидесятилетнего возраста размер фиксированной выплаты удваивается и, соответственно, увеличивается и размер пенсии.

Также Бибикова рассказала, как меняется пенсия при переезде в другой регион. Неработающий пенсионер не может получать меньше, чем прожиточный минимум в конкретном регионе. Если его пенсия со всеми прочими выплатами все же оказывается ниже, то этим гражданам устанавливается и выплачивается социальная доплата до прожиточного минимума.

«Если человек переезжает из субъекта, где прожиточный минимум пенсионера, к примеру, 12 тысяч рублей, в регион, где прожиточный минимум 13 тысяч рублей, то его пенсия увеличивается. Но может быть и обратная ситуация — это случится в том случае, если в субъекте Федерации, куда переехал пенсионер, прожиточный минимум окажется меньше, чем в том, где он жил прежде», — уточнила она.

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