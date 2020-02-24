Чиновница объяснила, кому понизят пенсию

Размер пенсии гражданина России может уменьшиться, только если выяснится, что при ее назначении допустили ошибку, сообщила зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова.

«Пенсия может быть изменена как в большую, так и в меньшую сторону, в случаях если при ее назначении была допущена ошибка и эта ошибка была выявлена», — объяснила Бибикова в интервью «Парламентской газете».

Размер пенсии может изменится, если установлена надбавка на нетрудоспособного иждивенца. В случае достижения совершеннолетия эта надбавка снимается. При достижении пенсионером восьмидесятилетнего возраста размер фиксированной выплаты удваивается и, соответственно, увеличивается и размер пенсии.

Также Бибикова рассказала, как меняется пенсия при переезде в другой регион. Неработающий пенсионер не может получать меньше, чем прожиточный минимум в конкретном регионе. Если его пенсия со всеми прочими выплатами все же оказывается ниже, то этим гражданам устанавливается и выплачивается социальная доплата до прожиточного минимума.

«Если человек переезжает из субъекта, где прожиточный минимум пенсионера, к примеру, 12 тысяч рублей, в регион, где прожиточный минимум 13 тысяч рублей, то его пенсия увеличивается. Но может быть и обратная ситуация — это случится в том случае, если в субъекте Федерации, куда переехал пенсионер, прожиточный минимум окажется меньше, чем в том, где он жил прежде», — уточнила она.