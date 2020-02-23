Эксперты рассказали о трех главных угрозах смартфонов

Эксперты журнала «Полярная механика» назвали три опасности, подстерегающие владельцев смартфонов. Пренебрежения требования гигиены и безопасности может привести к серьезным заболеваниям.

Смартфон — один из самых «грязных» предметов, которыми мы пользуемся каждый день. На его поверхности скапливаются миллионы бактерий и вирусов, которые могут проникнуть в органы дыхания, а это особенно опасно в периоды сезонных эпидемий.

Стоит протирать свой телефон спиртовыми и дезинфицирующими салфетками в конце каждого дня, а в периоды повышенного распространения ОРВИ — несколько раз в день. Также врачи рекомендуют мыть руки с мылом или протирать их антибактериальным составом после того, как вы пользовались своим смартфоном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Зарядку смартфонов в общественных местах посчитали опасной

Использование смартфона поздно вечером приводит к нарушению. Яркий свет экрана смартфона мешает возможности крепко уснуть. В результате нарушается процесс выработки гормона мелатонина, отвечающего за регуляцию циркадных ритмов. Люди, которые спят меньше 78 часов в сутки, получают повышенный риск ожирения, рака, болезни Альцгеймера и депрессии.

При разговоре по телефону пользователи наклоняют голову, одновременно поднимая плечо. Неудобные позы люди часто принимают и при просмотре контента на устройстве. Это оказывает ощутимое влияние на нормальное кровообращение, из-за чего могут развиться головные боли, нарушения сна, трудности с концентрацией внимания и другие расстройства.