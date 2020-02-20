Путин заявил о сохранении «тандема» с Медведевым

Президент России Владимир Путин опроверг предположение, что его «тандем» с Дмитрием Медведевым распался. Он отметил, что у них дружеские отношения и нет секретов друг от друга.

«Ничего не распалось», — сказал Путин в интервью ТАСС. «Мы как работали, так и работаем с Дмитрием Анатольевичем. Он поменял направление своей деятельности. Это правда, это тоже естественно», — заявил президент.

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Путин отметил, что у него дружеские отношения с Медведевым. «У нас секретов друг от друга нет. Поэтому мы с ним обсуждали отставку правительства. И он был в курсе того, что происходит», — сказал глава государства.

При этом президент призвал не сравнивать новую должность Медведева (заместитель председателя Совета безопасности) с постом вице-президента. Вице-президент может заместить главу государства, а зампред главы Совбеза является его помощником, подчеркнул Путин.