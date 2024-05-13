Госдума утвердила десять вице‑премьеров

Госдума утвердила одного первого вице-премьера и девять вице-премьеров на свои посты. Заседание длилось шесть часов.

По итогам голосования депутаты поддержали всех кандидатов в вице-премьеры, предложенных председателем правительства Михаилом Мишустиным. Все они работали и в предыдущем составе кабинета.

Так, Денис Мантуров утвержден на посту первого вице-премьера. Татьяна Голикова, Александр Новак, Алексей Оверчук, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко были утверждены в качестве вице-премьеров.

Дмитрий Григоренко был утвержден на пост вице-премьера — руководителя аппарата правительства, а Юрий Трутнев — вице-премьера и полпреда президента в ДВФО.

Теперь 14 мая Госдума должна будет утвердить на своих постах 16 кандидатов в министры, все они выступят в парламенте.