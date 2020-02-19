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«ВКонтакте» запустила новую версию мобильного приложения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

«ВКонтакте» полностью обновила дизайн мобильного приложения, сообщает пресс-служба социальной сети.

В обновленном дизайне в первой вкладке объединились ленты новостей и рекомендаций, во второй — мини-приложения, VK Pay, сообщества и стриминговые сервисы. Далее расположились вкладки для общения и поиска друзей, а также профиль для новых публикаций.

Отмечается, что из вкладки «Новости» теперь можно открыть камеру, чтобы снять историю, включить прямой эфир или отсканировать QR-код. Также из приложения убрали лишние разделители, обновили иконки и шрифты.

Пока приложение «ВКонтакте» обновилось только у части пользователей. После тестового периода, который завершился в ближайшие недели, обновленная версия станет доступна всем пользователям социальной сети.

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