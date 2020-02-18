Связь смерти подростка со снюсом в Красноярске выяснит экспертиза

Подросток в Красноярске умер в подъезде жилого дома, следствие выясняет причины гибели, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

Тело 14-летнего мальчика нашли в подъезде жилого дома. Следов насильственной смерти на ребенке не нашли.

«Причиной смерти подростка явилось отравление неустановленным веществом. В настоящее время назначена судебно-медицинская, гистологическая экспертизы», — говорится в сообщении.

Предположительно, причиной гибели молодого человека мог стать снюс. Ранее в Красноярском крае, по информации регионального управления Роспотребнадзора, уже регистрировались случаи отравления никотинсодержащими продуктами, но летальных исходов не было.