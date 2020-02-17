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Красноярск вошел в тройку самых грязных городов мира

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мировая онлайн-карта мониторинга загрязнения воздуха AirVisual в выходные показывала, что Красноярск находится на третьем месте по загрязненности воздуха в мире. 

Его обошли только Улан-Батор в Монголии и столица Бангладеш. В понедельник ситуация улучшилась, сибирский город опустился на 16 строчку загрязненности воздуха в мире.

«К сожалению, мало где в городе можно дышать», — написали авторы сообщества «Небо» в Красноярске. Многие жители в субботу и воскресенье делились фотографиями города, затянутого дымом.

Красноярск знаменит плохой экологией, грязным воздухом, из-за которого приходится вводить режим НМУ или «черного неба». В эти дни предприятия должны снижать выброс вредных веществ.


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