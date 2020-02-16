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ВОЗ заявила о непредсказуемости распространения коронавируса

Источник:
ТАСС
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Фото: © gov.cn

Дальнейшее развитие эпидемии, вызванной коронавирусом (2019-nCoV), невозможно спрогнозировать, заявил на Мюнхенской конференции по безопасности генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Невозможно предсказать, в каком направлении пойдет эпидемия коронавируса», — приводит ТАСС слова Гебрейесуса. Он выразил обеспокоенность воздействием эпидемии на страны со слабой системой здравоохранения.

Глава ВОЗ призвал все страны подготовиться к возможному дальнейшему распространению коронавируса. «Мы обеспокоены растущим числом случаев заболевания в Китае и пришедшими вчера (в пятницу) из Китая сообщениями о числе заразившихся или умерших работниках здравоохранения», — сказал он.

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Озабоченность в ВОЗ высказывают также в связи с недостаточно быстрым реагированием мирового сообщества на призыв о выделении средств на борьбу с коронавирусом и острой нехваткой защитных противовирусных средств для работников здравоохранения.

Гебрейесус подчеркнул «жизненную необходимость для всех стран инвестировать в подготовительные мероприятия» к опасным недугам. Он напомнил, что мир тратит миллиарды долларов на предотвращение терактов, а затраты на предотвращение «атак вирусов при этом относительно невелики», хотя вирусы «могут быть гораздо более смертоносными».

Вспышка коронавируса 2019-nCoV была зафиксирована в Ухане в конце декабря 2019 года. По последним данным, число летальных исходов в Китае составляет 1523, выздоровели свыше 8 тысяч, инфицированы свыше 66,4 тысячи.

Тема: Распространение китайского вируса
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