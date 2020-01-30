Угроза из Китая: ответы на главные вопросы о коронавирусе

Коронавирус 2019-nCoV по скорости распространения превосходит даже атипичную пневмонию, вспышка которой случилась семь лет назад, также возникнув в Китае. Ученые и медики рассказали, как именно убивает коронавирус, опасно ли принимать посылки из Китая, когда изобретут вакцину и как Россия защищается от риска эпидемии.

Что такое коронавирус?

Семейство короновирусов имеет два подсемейства, среди которых вирусы заболеваний мышей, кошек, собак, лошадей и даже крокодилов. Вирус 2019-nCoV — тоже относится к «звериной серии» и это третий случай с начала 2000-х годов, когда вирус предался от животного к человеку.

#Здоровье Коронавирус стал героем интернет-фольклора

Первый случился в 2002-2003 годах, когда похожий вирус вызвал осложнения — атипичную пневмонию, от которой скончалось 650 человек. Сторой случай зафиксирован в 2009-и — произошла вспышка «свиного» гриппа (H1N1).

Опыт предыдущих лет в 2020 году позволил специалистам государственного научного центра вирусологии «Вектор» в кратчайшие сроки разработать системы выявления вируса, но у новой формы свои неприятные особенности.

Коронавирус считается менее «тяжелым» по летальным исходам, чем форма, вызвавшая атипичную пневмонию, но динамика его распространения выше — чуть больше месяца потребовалось, чтобы заразилось более 7 тысяч человек.

«У него дольше инкубационный период. Из-за этого могут быть ситуации, когда человек не чувствует себя больным, а вирус уже будет нести. Эта ситуация еще до конца не изучена, сейчас спорят эксперты из США, Китая и Японии о том, какой инкубационный период считать более правильным», — сказал завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, доктор биологических наук Сергей Нетесов.

Как убивает китайский вирус?

Новый коронавирус сам по себе не опасен для человека, страшны вызванные им осложнения. «Это респираторный дистресс-синдром, или вирусная пневмония. Она отличается от бактериологической… Очень быстрое развитие осложнений, быстрое вовлечение в процесс нижних дыхательный путей и легких с молниеносным развитием пневмонии, которое быстро поражает одно или оба легких», — объяснила главный инфекционист Новосибисркой области Лариса Позднякова.

В группе риска люди с сопутствующими заболеваниями: ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). У таких пациентов вероятность развития осложнений выше.

«Люди пожилого возраста, беременные женщины, дети раннего возраста — это всегда категория риска, и она должна быть на контроле, к ним должно быть повышенное внимание специалистов, потому что там может протекать все быстрее и тяжелее», — предупредила медик.

Какие страхи преувеличены?

Панические настроения в Сети не имеют под собой достаточных оснований, подчеркнул Нетесов. Особенно, если речь идет о посылках из Китая. По результатам комплексных исследований ученые пришли к выводу, что многие виды вирусов живут от 6 до 48 часов (зависит от поверхности, выбранной болезнетворным организмом).

«Поверхности, больше всего сохраняющие вирус жизнеспособным — это пластмасса, металл, или поверхность покрытая лаком. До 48 часов может жить (вирус). На ткани он живет гораздо меньше — шесть-восемь часов. Поэтому посылок опасаться не надо», — успокоил ученый.

Более пристальное внимание стоит уделить чистоте продуктов питания, особенно фруктов и овощей. Их, вообще, нужно мыть всегда, вне зависимости от наличия или отсутствия эпидемии в мире, добавил эксперт.

Когда изобретут вакцину?

К разработке вакцины от коронавируса приступили ученые в нескольких странах. Но пациенты получат ее не скоро: первые клинические испытания в России начнутся в лучшем случае в июне, в США — через год.

«Я здесь не могу отвечать за всех, но знаю абсолютно точно, что идет разработка вакцины в США. Они уже опубликовали официальную информацию… Сказали что через год будут готовы начать клинические испытания. Должен сказать, что это быстро, обычно это дольше делается», — сказал Нетесов.

Глава «Вектора» Ринат Максютов ранее сообщил, что первые российские испытания вакцины должны пройти в июне.

Как защищается Россия?

Вероятность того, что в вирус пересечет границы России, есть. «Надо быть готовым к тому, что она к нам попадает. Все меры, которые принимаются (государством), не являются избыточными, а близки к оптимальным», — поделился мнением Нетесов.

Первая мера — предотвращение въезда заболевших людей. Для этого установили санитарно-карантинный контроль в аэропортах: пассажирам, прилетающим из КНР, измеряют температуру тепловизорами, бесконтактными термометрами. Как сообщила замруководителя областного Роспотребнадзора Лада Самойлова, в Толмачево за весь период наблюдения проверили 9 тысяч человек.

С 31 января Россия закрывает железнодорожное сообщение с Китаем. В том числе направление Москва-Пекин-Москва. Сейчас пассажиры, следующие из КНР, также проходят досмотр при пересечении границы.

Если у кого-то появились характерные симптомы (высокая температура, сильный кашель) по пути следования поезда на территории России, об этом докладывают сотрудникам ближайшей станции. Пациента досматривают медики, эпидемиологи и принимают решение: снять с поезда или пассажир последует дальше.

Второй шаг — не допустить распространения болезни на территории страны. Для этого усилили дезинфекционный режим на объектах риска (аэропорты, предприятия транспорта, развлекательные учреждения).

У медиков при этом свои задачи. Во-первых, подготовить места, в том числе и дополнительные, для диагностики и лечения потенциальных больных, и достаточное количество лекарств и расходного материала. «Мы работаем в режиме ОРВИ и гриппа и готовы к приему больного, который поступит с любым видом инфекции», — резюмировала Позднякова.