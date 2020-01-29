Коронавирус стал героем интернет-фольклора

Пугающий китайский вирус становится все более популярным поводом для народного творчества. В Сети появилось множество мемов, демотиваторов и карикатур, посвященных новой биологической угрозе.

По данным на 29 января, количество заразившихся коронавирусом в Китае достигло 6 тысяч человек, умерли 132 человека. Еще 9,2 тысячи человек имеют симптомы заражения, но диагноз пока не подтвержден. Большая часть инфицированных — в провинции Хубэй, где и были выявлены первые случая заражения коронавирусом 2019-nCoV.

Симптомы коронавируса схожи с симптомами гриппа — кашель и лихорадка, некоторые заразившиеся жаловались на диарею, тошноту, головную боль, ощущение стеснения в груди и общую слабость, а также страдали конъюнктивитом. Коварство нового вируса в инкубационном периоде, он составляет примерно 14 дней. Поэтому выявить заболевание на ранних стадиях сложно.

Санитарные и медицинские службы всех стран предпринимают меры по недопущению распространения вируса на своих территориях и готовятся к массовым госпитализациям, началась разработка вакцины и поиск специфического лечения.

Производители медицинских масок в Ухани после начала эпидемии коронавируса #коронавирус pic.twitter.com/9QK3JvgmzE — Киллджойстик (@Book_maniac_) January 25, 2020











Rerbi Nen (VK):

"есть короновирус и у нас... но власти скрывают..." pic.twitter.com/XwB63yamWP — Mарина Боркина (@borkinamarina) January 29, 2020





Вирус из Китая:/распространение по воздуху/

/Передаётся от человека к человеку/

/Смертельный вирус/



Умники из ВК:



Вирус: Не, ну... Тут я бессилен pic.twitter.com/9QIhzp9Zgo — самый шустрый ВЗРЫВ? Не, Я просто Killer Queen (@ti_shto_straus) January 26, 2020

Пользователи Сети после нескольких дней испуга стали спасаться юмором — публиковать картинки с шутками об эпидемии и мифов вокруг нее. Самыми распространенными стали страшилки о посылках из Китая и о контактах россиян с жителями КНР.