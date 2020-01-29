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Коронавирус стал героем интернет-фольклора

Источник:
Sibnet.ru
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Пугающий китайский вирус становится все более популярным поводом для народного творчества. В Сети появилось множество мемов, демотиваторов и карикатур, посвященных новой биологической угрозе.

По данным на 29 января, количество заразившихся коронавирусом в Китае достигло 6 тысяч человек, умерли 132 человека. Еще 9,2 тысячи человек имеют симптомы заражения, но диагноз пока не подтвержден. Большая часть инфицированных — в провинции Хубэй, где и были выявлены первые случая заражения коронавирусом 2019-nCoV.  

Симптомы коронавируса схожи с симптомами гриппа — кашель и лихорадка, некоторые заразившиеся жаловались на диарею, тошноту, головную боль, ощущение стеснения в груди и общую слабость, а также страдали конъюнктивитом. Коварство нового вируса в инкубационном периоде, он составляет примерно 14 дней. Поэтому выявить заболевание на ранних стадиях сложно.

Санитарные и медицинские службы всех стран предпринимают меры по недопущению распространения вируса на своих территориях и готовятся к массовым госпитализациям, началась разработка вакцины и поиск специфического лечения. 

Пользователи Сети после нескольких дней испуга стали спасаться юмором — публиковать картинки с шутками об эпидемии и мифов вокруг нее. Самыми распространенными стали страшилки о посылках из Китая и о контактах россиян с жителями КНР. 















Тема: Распространение китайского вируса
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