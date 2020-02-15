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Ступень советской ракеты-носителя разрушилась в космосе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ESA

Ступень советской ракеты-носителя «Циклон-3» разрушилась в космосе спустя 29 лет после запуска, зафиксировали специалисты контроля космического пространства ВВС США.

Разрушение вызвало появление на орбите 75 обломков, говорится в сообщении американских военных. Причины разрушения остаются неизвестными, столкновений с другими объектами не зафиксировано.

Ракета «Циклон-3» использовалась для запуска в августе 1991 года метеорологического спутника «Метеор-3». Ее третья ступень все эти годы находилась на орбите с минимальной высотой 1186 километров и максимальной 1206 километров.

Пока неясно, представляют ли обломки ступени опасность для действующих спутников. Специалисты отмечают, что разрушение космических объектов на орбите обычно происходит в результате их взрывов, либо после столкновения с другими небесными телами.

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