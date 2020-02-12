Украина подсчитала потери бронетехники в Донбассе

Украинская армия в ходе военного конфликта в Донбассе за период с 2014 по 2016 годы потеряла 2576 единиц бронетехники, из них 391 – безвозвратно, такие данные приводит Минобороны Украины.

По данным ведомства, большая часть потерь пришлась на боевые машины пехоты (БМП) — 1415 поврежденных единиц и 214 уничтоженных. На втором месте по потерям оказались танки — 519 повреждено и 79 уничтожено, приводит РИТА Новости статистику украинского военного ведомства.

Остальные потери пришлись на бронетранспортеры (439 повреждено и 68 уничтожено) и другие виды бронированной техники.

Власти Украины с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, заявивших о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.