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Число новых заражений коронавирусом вне Хубэя упало на 43%

Источник:
РИА Новости
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Фото: © gov.cn

Число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV по всему Китаю вне провинции Хубэй в последнюю неделю снизилось почти на 43 процента, заявил представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн.

Положительная динамика «демонстрирует эффективность предпринимаемых повсеместно строгих мер профилактики и контроля за распространением заболевания», приводит РИА Новости Ми Фэна.

Согласно ежедневной статистике, за 3 февраля в Китае выявили 3235 заболевших, из них за пределами провинции Хубэй — 890, 4 февраля — 3887 и 731 соответственно, 5 февраля — 3694 и 707, 6 февраля — 3143 и 696, 7 февраля — 3399 и 558, 8 февраля — 2656 и 509.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

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По последним данным, число зараженных по всему миру превысило 37,5 тысячи, умерли 813 человек, 2152 пациента выздоровели. Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны, в том числе Россию (двое заболевших, оба — граждане КНР).

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Заболевание передается воздушно-капельным путем, а также через прикосновение грязными руками к глазам.

Среди основных симптомов — сухой кашель, затрудненное дыхание вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Однако в некоторых случаях болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабовыраженными симптомами больной может заразить других.
Тема: Распространение китайского вируса
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Топ комментариев

Archangel3339

Абсурд! Ладно афирке, но КНР... полный бред!

gena415

а я думаю почему "наше руководство" своим гражданам не помогают, а оказывается .что нуждаются другие...

saxat

А я думаю, почему в аптеках масок нет...

Lenivec

Каждую секунду в мире рождается 3 ребенка .

pepelmetal

Сланцевый гигант сша объявил о скором банкротстве, и это факт!