Владельцам зимних покрышек придумали ограничения

Новые ограничения на использование шипованных шин планируют ввести в России, соответствующие изменения в правилах предложили принять депутаты Госдумы.

Так, предлагается ввести штраф за неправильное использование таких покрышек. Кроме этого, руководству регионов могут дать право самостоятельно определять период эксплуатации сезонной резины, пишет «Коммерсантъ».

Среди других предложений — снизить скорость для транспорта с сезонной резиной до 90 километров в час на автомагистралях, чтобы обеспечить сохранность дорожного покрытия. Кроме этого, на трассах могут появиться системы автоматического определения транспорта с шипами.

Сейчас с декабря по февраль запрещено ездить без зимних шин вне зависимости от наличия шипов, с июня по август — нельзя применять шипы. При этом за нарушение данных правил нет никакого наказания.